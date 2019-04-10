علامات تنذر بفشل الزواج في ليلة الزفاف

يسبق الانفصال بين الأزواج عدد من العلامات التي تشي بقرب النهاية، منها علامات مبكرة جدا تبدأ يوم الزفاف، ولعل المصورين هم الأقدر على رصد تلك العلامات في ليلة العمر، كونهم المهتمين بأصغر تفاصيل العروسين.

ويذكر مصورون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعضا من تلك العلامات التي ترافق وجودها مع زواج لم يدم أكثر من 7 سنوات في أفضل الحالات، ونستعرضها فيما يلي، وفقا للعين الإخبارية.

1- رشق الوجه بكعكة الزفاف

كثيرا ما يقوم الزوجان من باب المزاح بتلطيخ وجه الطرف الآخر بالكعكة يوم الزفاف بعد الانتهاء من تقطيعها، ولا بد أن يعرفا تفضيلات الشريك قبل أن يقدم أحد منهما على تلك الحركة، ويذكر مصور فوتوغرافي أن معظم الحالات التي بدأ فيها أحد الطرفين برشق قطع من كعكة العرس على وجه شريكه بغير رضاه، كانت تنتهي بالطلاق بعد حين.

2- الشجار

يتحدث مصور آخر عن اضطراره مرة لتعديل صورة العروس وتزيين وجهها بابتسامة مفبركة لإخفاء ما دار خلف الكواليس من شجار بينهما.

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ورغم أن الزفاف وتفاصيله المرهقة قد تضغط على أعصاب الزوجين، لكن أسلوب التعامل مع الضغوطات في ذلك اليوم يدل على الكثير، ويقول المصور: ”بداية كتلك لا توحي باستمرار الزواج أبدا“.

3- الهدوء وقلة الكلام

مثلما يكون الشجار والجدال بين العروسين في يوم الزفاف علامة لا تبشر بالخير، كذلك الأمر عندما يسيطر الهدوء وقلة التواصل بينهما.

ويذكر مصور فوتوغرافي أن ه فوجئ أثناء أحد الأعراس التي صورها بعدم حديث العريس لأكثر من 10 كلمات، فيما تفاعلت العروس مع الحضور وفعاليات الزفاف بحماس كبير، وأرادت أن يكون يومها مثاليا، حتى أنها راجعت المصور لأن زوجها لم يكن مبتسما في إحدى الصور، وأضاف المصور: ”تطلق الزوجان بعد عام“.

4- محاولة أحد الزوجين إخفاء هواية الآخر

يقول أحد المصورين إنه خطط لجلسة تصوير للعريس تعتمد على هواياته، وما يفضل من أنشطة، ليفاجأ برفض العروس ظهور زوجها في جلسة التصوير تلك وبطلبها موضوعا مغايرا بالكامل، وخلال العمل على إنتاج الصور بعد أيام عدة اتصل العريس بالمصور مؤكدا أنه لا حاجة للصور لأنه انفصل عن زوجته.