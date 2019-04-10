أستراليا تبدأ خدمة توصيل الطلبات للمنازل باستخدام الطائرات بدون طيار

حصلت شركة "وينج" التابعة لجوجل الأمريكية، الثلاثاء، على ترخيص رسمي من السلطات الأسترالية لإطلاق خدمة توصيل الطلبات بالطائرات دون طيار في العاصمة كانبرا، وفقا للعين الإخبارية.

وتعمل الخدمة الجديدة بالتعاون مع عدد من الأماكن المحلية مثل المقاهي والصيدليات والمطاعم لتوصيل طلباتهم "خلال دقائق"، على أن تبدأ بالتوصيل لنحو 100 "منزل مؤهل في ضواحي كانبرا على أن تتوسع الشركة خلال الشهور المقبلة في مزيد من المناطق.

وذكر موقع "ذا فيرج" الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا أن ترخيص "وينج" يشوبه بعض القيود مثل عدم السماح للطائرات دون طيار بالتحليق فوق الطرق الرئيسية كما أنها ستحلق في أوقات معينة من السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء خلال العطلة الأسبوعية، ويحظر عليها أيضا التحليق بقرب من الناس.

وتخطط السلطات المحلية أيضا توزيع إرشادات سلامة للتعامل مع الطائرات دون طيار لملاك وسكان المنازل المؤهلة.

وتتوقع "وينج" أن يكون تأثير التوصيل عبر الطائرات دون طيار بين 30 إلى 40 مليون دولار أسترالي على الأماكن التجارية المحلية في المنطقة، مرجحة أيضا أن التوصيل عبر الطائرات دون طيار سيشكل عملية واحدة من كل 4 عمليات توصيل بحلول عام 2030.