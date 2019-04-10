ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان.. و"اعتصام الدفاع" مستمر

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وأضافت اللجنة أن 153 أصيبوا في خلال المظاهرات التي حاوت قوات الأمن السوداني فضها بالقوة.
وتوقعت اللجنة ارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا نظرا لخطورة بعض حالات الجرحى.
وتصدت قوات من الجيش السوداني، منذ صباح الاثنين، لمحاولات عدة قادها الأمن لتفريق المحتجين أمام مقر الوزارة، حيث أفاد شهود باندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق الرصاص.
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وقال الشهود إن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات صغيرة، في المحاولة الثانية لقوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم بعد محاولة أولى تدخلت على إثرها قوات من البحرية السودانية.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة، المواطنين الذين وصفهم بـ"الثوار" إلى مواصلة اعتصامهم السلمي، مشيدا بقوات الجيش التي حمت المعتصمين.
كما دعا السودانيين "في كل مدن وقرى الأقاليم الخروج في مواكب كبيرة والاعتصام أمام مقار قوات الشعب المسلحة في المدن المختلفة"، وفق بيان حصل "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.