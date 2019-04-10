سياسي أمريكي: تعاون الأسد مع إيران وراء ضياع الجولان من سوريا

شن ماثيو برودسكي، محلل سياسي أمريكي، وكبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، هجومًا حادًا على الرئيس السوري بشار الأسد بسبب تعاونه مع دولة إيران، موضحًا أن ترامب اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان نتيجة لسياسات بشار الأسد مع إيران.
وأضاف "برودسكي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "ten"، أن بشار الأسد ليس به صفة من اسمه لأنه ينفذ رغبات إيران فقط، فلا أحد يهتم بما يقوله الأسد، مؤكدا أنه إذا تمكن السوريون من طرد الإيرانيين من بلادهم سيكون للولايات المتحدة الأمريكية حوار مختلف معهم.
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