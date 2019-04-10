شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على معظم أنحاء السعودية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض،الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية".

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.، وحالة البحر متوسط الموج..