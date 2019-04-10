عبدالله الثني: نرفض تدخلات قطر وتركيا والجيش يطهر طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، الثلاثاء، الرفض التام للتدخلات القطرية والتركية في شؤون البلاد.

وقال الثني إن تحرك الجيش الليبي هدفه تطهير البلاد من المجموعات المسلحة المدعومة خارجياً.

وأشار إلى أن المليشيات المسلحة استقوت بسبب دعم حكومة فايز السراج لها.

كان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي ببنغازي: "إن الجيش يلتزم بالقرارات الأممية ضد الحرب على الإرهاب، والمعارك التي يخوضها ضد المليشيات الإرهابية في طرابلس، لتخليص المدنيين من شر الجماعات العسكرية، ونستهدف بالأساس تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأضاف: أن "تنظيم الإخوان الإرهابي يتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي ضد الجيش لمنعه من دخول طرابلس"، مطالباً مجلس الأمن بضرورة إرسال مندوبين للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل طرابلس.

وشدد المسماري، على أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي لم تستهدف الطائرات المدنية في مطار معيتيقة الدولي، بل استهدفت طائرتين بعملية دقيقة، متهماً مليشيات مصراتة بمحاولة نقل طائرة حربية من معيتيقة لاستخدامها في قصف الجيش الليبي.

وتسعى قوات الجيش الوطني الليبي من خلال عملية تحرير طرابلس التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى بسط السيطرة الكاملة على العاصمة، وطرد الإرهابيين والمسلحين من طرابلس.

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