عذراً رمضان

صحيفة الخليج الإلكترونية

نسمات بركاته تهل علينا من كل حدبٍ وصوب ونستشعر بركات قدومه ، انه الضيف العزيز الذي شرفه الله بليله عظيمة ميّزتها عن بقية الشهور فيه تتجلى كل المعاني الجميلة في الحياة وفيه تهل الرحمات وتعم المغفرة ونعيش السكينة بأزهى الحلل ، ما يميز شهر القرآن هو الشعور بالسواسية فالكل صائم عن الطعام والشراب والكل مقبل إلى الله بقلب صافي ونية مباركة ، والكل يرجوا ان تتقبل أعماله ويكتب من العتقاء ، شهرٌ نكون فيه أشبه بسكان المدينة الفاضلة فصلة الرحم تكون في مقدمة الأعمال التي نقدمها لله طاعة وإحسان ، ذاك لأننا نعلم بأي الأعمال الحسنة نتقرب إلى الله فمن اقسم بعزته وجلاله بأنه سيصل من وصلها وسيقطع من قطعها قال في محكم آياته ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذٍ شأنٌ يغنيه ) وهذا إن دل بأن علاقتنا في الدنيا لا تسير بقوانين الآخرة حيث تكون القاعدة هناك نفسي نفسي فلن تنفعنا قرابة فلان ولا سطوة علان ولن ترفع درجاتنا ولائم رمضان ، إذا لم تكن حياتنا بمجملها تقوم على الصدق والأمانة والإحسان ، ولن تمحو صلة الرحم ما تقدم عليه النفس البشرية من ظلم وسلب للحقوق وخذلان ، من وجهة نظري أرى بأن هذا الشهر الفضيل إن لم يخرج وقد تطهرت نفوسنا من ذنوب مهلكه اجتهاداً واحتساباً نكون في قمة الخسارة والبهتان ، فلن تنفعك قيام ليلك ان كنت لا تزال مصر على المعصية بعد رحيله وإن كنت تجامل الله في هذا الشهر الفضيل بالاعمال الصالحة فرب السماء هو اعلم بنفوسنا والخفاء ، وهو رب رمضان وبقية شهور السنة ، ولعل اجتهادك في الصوم والصلاة في وقتها والقيام بجميع الطاعات تكون فخر حيث ان الفطرة السليمة قادرة ان تعود لحياتك وان تكون إن صح التعبير منهجية لحياتك لما لا فلا مستحيل متى ما عزمت ولا صعب متى ما استسهلت المنجيات من المهالك وقمت بها ، ولعل اكبر العبادات تقرباً إليّ الله برك لوالديك أيها الأبن الغافل عنهم متى سيحن قلبك لتكسب برهم فالأيام تذهب ولا تعود متى ستفوق وتعود لأصولهم وجذورك بقلب بار وعمل صادق لبرهم فرحيلهم موجع ورمضان بدونهم وهم تحت الثرى موجع ، هلا استضفت هذا الشهر الفضيل بهذه الفضيلة ، إنني حين اتحدث عن بر الوالدين اتحدث عن ديمومة النعم والخير الذي تراه في الدنيا قبل الآخرة ، فمن امتلك هذه النعمة فقد امتلك بعدها مفاتيح السعادة في الدنيا على جميع الاصعدة فنجاح حياتك العملية والعلمية من برك بهم ونجاحك في تأسيس أسرة والنعيم بأبناء برره صالحين من برك بهم والعافية في صحتك ونفسيتك من نعيم برهم فكل دعوة يرفعها والديك للسماء هي لنا بركة ورزق وكفاية من كل الشرور ، عذراً رمضان عن تقصيرنا فيما سبق وسنعدك بصلاح احوالنا بمشيئة الله فمن فقد نعمة من هذه النعم يعي تماماً ما اقصده بقدومك .

بقلم

مرفت بخاري