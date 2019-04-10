فوز #ضمك و #نجران و #القيصومة و #العدالة في #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان

انطلقت الثلاثاء مباريات الجولة الثانية والثلاثون من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بخمس لقاءات.

وعلى الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بالرياض، حقق نجران فوزا على ضيفه الكوكب بنتيجة 2-1.

ورفع نجران رصيده لـ47 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 37 نقطة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب.

وتقدم الكوكب صاحب الأرض عن طريق محمد كوفي في الدقيقة 21، قبل أن يسجل نجران هدفين بواسطة صالح آل عباس وعمران إلياس في الدقيقتين 49 و54.

وحسم فريق ضمك مباراته أمام ضيفه الخليج، بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من حسن شراحيلي وحسن عقبي ومهند النجعي في الدقائق 45+3 و60 و66 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد ضمك لـ59 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وفاز فريق القيصومة بهدفين لهدف على حساب ضيفه هجر، في مباراة جمعت بينهما على ملعب نادي الباطن.

تقدم القيصومة بواسطة حسن حربي لاعب هجر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وتعادل الضيوف بعد ربع ساعة من انطلاقة الشوط الثاني عن طريق ديجو دوس.

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وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، سجل القيصومة هدف الفوز عن طريق اللاعب علي العكروم.

وارتفع رصيد القيصومة إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 3 نقاط أقل عن هجر عاشر جدول الترتيب.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الطائي وضيفه النجوم، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وتقدم هيرمان كواو للنجوم من ضربة جزاء في الدقيقة 20، قبل دقيقتين فقط من هدف التعادل لأصحاب الأرض بواسطة اللاعب مشاري العنزي.

التعادل رفع رصيد الطائي عند 42 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد النجوم إلى 41 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي ختام مباريات اليوم، حقق فريق العدالة فوزا بنتيجة 3-2 على حساب ضيفه جدة، في لقاء أقيم بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وافتتح تياجو مدافع فريق جدة التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، قبل أن يسجل راضي الراضي ثاني أهداف العدالة بعد مرور 9 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

وقلص أومارو كاينا الفارق بهدف لصالح جدة، وأدرك تياجو التعادل لفريقه في الدقيقة 81، قبل دقيقة واحدة فقط من هدف الفوز للعدالة بواسطة اللاعب يوسف الفوزاعي.

وارتفع رصيد العدالة لـ52 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جدة عند 45 نقطة بالمركز السادس في جدول الترتيب.