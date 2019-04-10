تنظيم #كوبا_أمريكا_2020 في بلدين

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” الثلاثاء، عن إسناد تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2020 لكل من الأرجنتين وكولومبيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وستحتضن الأرجنتين مواجهات منتخبات المنطقة الجنوبية من القارة اللاتينية وهي تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، بالإضافة لمنتخب آخر ستوجه له الدعوة، بينما ستقام مباريات منتخبات منطقة الشمال في كولومبيا وهي: البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرم، فضلا عن منتخب آخر ستتم دعوته للبطولة.

وسيتأهل أربعة منتخبات من المجموعتين مباشرة لدور الثمانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي ستنظم فيها بطولة المنتخبات الأقدم في اللعبة بين بلدين.

Advertisements

ورفض “كونميبول” مقترحاً من الولايات المتحدة بتنظيم هذه النسخة كما فعلت في النسخة المئوية الاستثنائية قبل 3 سنوات.

ووافق أعضاء الاتحاد اللاتيني بالإجماع على تنظيم النسخة المقبلة للبلدين الوحيدين اللذين تقدما بملف ترشحهما، نظراً لضيق الوقت.

يذكر أنه انطلاقاً من نسخة العام المقبل، ستقام البطولة في السنوات الزوجية، حيث ستعقد النسخة التالية في عام 2024.

وستحتضن البرازيل نسخة العام الجاري خلال الفترة من 14 يونيو(حزيران) وحتى 7 يوليو(موز) المقبلين بمشاركة 12 منتخباً.