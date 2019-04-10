مانشستر_سيتي يخسر من #توتنهام ضمن #دوري_أبطال_اوروبا

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الخليج - د ب أ
خسر مانشستر سيتي 0-1 من توتنهام، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونجح توتنهام في الفوز في أول مواجهة أوروبية في تاريخه على الملعب الجديد ملعب هوتسبرز، كما أن تلك المواجهة كانت الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا
وسجل الكوري هيونغ مين سون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.
وينتظر الفريقان مواجهة أخرى في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، الأربعاء من الأسبوع المقبل، في إياب دور الثمانية.
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