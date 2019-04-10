انت الان تتابع السعودية ترحب بقرار ترامب حول تصنيف الحرس الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني، ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية. واعتبر المصدر القرار الأمريكي خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذا القرار يُترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران. واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

كانت الإدارة الأمريكية قد قررت أمس الإثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الخارجية، وأكدت أن هذه الخطوة غير المسبوقة، تُظهر حقيقة أن طهران لا تدعم الإرهاب فقط، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك ويمول ويستخدم الإرهاب كأداة في عملية إدارة الدولة. وقال ترامب، في بيان صادر عن