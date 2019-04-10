انت الان تتابع أمريكا وبريطانيا: حان وقت انتقال سياسي صادق بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتبرت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج، اليوم الثلاثاء، أنه آن الأوان للسلطات السودانية كي تعرض "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية" في مواجهة التظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر. وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك، نشر في الخرطوم: "لقد آن الأوان للسلطات السودانية، كي ترد على هذه المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية". وأوضح بيان سفارات الدول الثلاث، أنه يجب على السلطة أن تضع "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية".

من جانبها، أصدرت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا يؤكد ضرورة احترام التجمعات السلمية، بعدما شهدت العاصمة السودانية "الخرطوم"، صباحا مضطربا، بسبب محاولة قوات الأمن فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ضد الرئيس عمر البشير. وأورد البيان أن الشرطة ظلت تؤدي واجباتها في إطار القانون، وأضافت

Advertisements