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ترامب يجرى مكالمة هاتفية مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه عددا من القضايا التي تهم استقرار المنطقة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فقد جرى بحث الدور الحاسم للمملكة العربية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.

 

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