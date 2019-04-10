شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجرى مكالمة هاتفية مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه عددا من القضايا التي تهم استقرار المنطقة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فقد جرى بحث الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.