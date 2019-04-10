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بنغازي — سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إنه "بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها يوم أمس الثلاثاء المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع. بفضل الله أولا ثم بفضل قواتكم المسلحة التي اقتحمت المعسكر بحرفية عالية؛ عاد معسكر اللواء الرابع لحضن الوطن والقوات المسلحة".
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
كذلك أشار البيان إلى أسر عدد من أفراد المليشيات الإرهابية المسلحة، فضلا عن فرارا الباقين، تاركين خلفهم أسلحتهم وعددا من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المسلحة.
يذكر أن معسكر اللواء الرابع بأمرت اللواء أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق يقع في منطقة العزيزية ببلدية ورشفانة ويبعد 40 كيلومترا عن وسط العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن سيطرته على معسكر اللواء الرابع جنوب غربي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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