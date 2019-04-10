شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المهد» تكشف حقيقة وجود شبهة فساد في تعيين 50 موظفاً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى مدير إدارة تعليم المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ما تقدم به أحد أعضاء لجنة التوظيف، حول وجود شبهة فساد في تعيين 50 موظفاً في إدارة تعليم المهد، على بند الأجور.
وأوضح مدير التعليم محمد علي القحطاني، خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن أن “أحد أعضاء اللجنة تقدم بالخطاب وفقًا لرأيه الشخصي فقط”.
وأكد القحطاني أنه لم يتم تعيين الـ50 موظفا دون موافقة وزارة التعليم بل تم توظيفهم وفقًا للنظام والتعليمات.
وتابع: “طالبنا من مقدم الخطاب أن يوضح لنا الأسباب وبعد التحقيق اتضح أنه لا يوجد شبه فساد في تعيين الموظفين”.
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