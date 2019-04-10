انت الان تتابع الشرطة السودانية: لن نتعرض للتجمعات السلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا يؤكد ضرورة احترام التجمعات السلمية، بعدما شهدت العاصمة السودانية "الخرطوم"، صباحا مضطربا، بسبب محاولة قوات الأمن فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ضد الرئيس عمر البشير. وأورد البيان أن الشرطة ظلت تؤدي واجباتها في إطار القانون، وأضافت أنها أصدرت توجيهاتها للقوات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية في كافة الولايات. وأضافت أن التوجيهات تحث على حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة ظلت "وفية لواجباتها في تجرد ومهنية" وقالت إنها تترحم على الضحايا من المواطنين والشرطة والجيش. وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سقطوا، اليوم الثلاثاء، في المواجهات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، إلى 7 قتلى. وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت اللجنة