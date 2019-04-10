فيديو متداول لطرد “قناة الجزيرة” من اعتصام السودان: يسقط بس

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيام عدد من المواطنين السودانيين بطرد مدير قناة الجزيرة القطرية المسلمى الكباشى من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، على حد قول المعلقين على الفيديو.

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وبهتافات “تسقط تسقط قناة الجزيرة”.. ظهر متظاهرون سودانيون يجرون وراء مدير مكتب الجزيرة وطاردوه إلى خارج الاعتصام.

وطالت اتهامات قناة الجزيرة القطرية من قبل السودانيين، بتزييف الحقائق عن التظاهرات في السودان لصالح أطراف لها علاقة بقيادات جماعة الإخوان لتحقيق مصالح معينة.