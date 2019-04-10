الجيش اليمني يعلن ضبط شحنة قذائف وذخائر في أثناء تهريبها إلى "أنصار الله" في تعز

القاهرة — سبوتنيك. وقال اللواء 35 مدرع في الجيش اليمني، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "نقطة أمنية تابعة للواء في مديرية المواسط تمكنت من ضبط كميات كبيرة من القذائف والذخائر، على متن شاحنة متوسطة الحجم في أثناء توجهها إلى مناطق الحوثيين في مديرية الدمنة جنوب شرقي تعز".

وأضاف أن "أفراد النقطة اكتشفوا محاولة المهربين إخفاء أعداد كبيرة من قذائف آر بي جي وصناديق متنوعة الأحجام من ذخيرة الأسلحة والرشاشات الخفيفة والمتوسطة، في خزانات احتياطية لمادة الديزل على متن الشاحنة المضبوطة".

وأكد "مصادرة المضبوطات وتوريدها إلى مخازن اللواء".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.