عليك بهذه الإجراءات.. لو فقدت #بطاقة_الهوية!

صحيفة الخليج الالكترونية

أعادت الأحوال المدنية التذكير ببعض النصائح في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

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وقالت الأحوال: إنه يجب أولًا تسجيل الدخول في منصة أبشر، ثم تقديم طلب عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وثالثًا، يجب حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وأخيرًا إحضار جميع المتطلبات الذكورة بتذكرة الموعد.