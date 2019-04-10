ترقية الجروان إلى رتبة رئيس رقباء

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حسان الطريقي : قلَّد مدير شرطة محافظة الزلفي العميد عبدالله بن فهد العيدان، الرقيب أول “فهد سعود فهد الجروان” رتبته الجديدة “رئيس رقباء”، بعد صدور أمر بذلك. وأعرب رئيس رقباء “الجروان” عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك

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