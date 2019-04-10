ترقيه المقاطي للحادية عشر

الخليج - خالد الهديبي ترقيتة الشيخ تركي بن نامي المقاطي للمرتبة الحادية عشر في جهاز أمن الدولة، وقد تلقي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأصدقاء.. يستاهل ابو نامي وإلي العليا أن شاء الله متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

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