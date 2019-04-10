شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهني» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق.. ويحذر من النزول لبطون الأودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني هطول أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى عموماً وما بين الرياض والشرقية خلال اليام المقبلة. ووجه الجهني، نصائح للجميع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بقوله “انتبهوا لحلالكم وابعدوا عن بطون الأودية والشعاب والأماكن المنخفضة، نسأل الله تعالى أن تكون أمطار خير ورحمة، وأن يعم نفعها أرجاء البلاد”. Advertisements

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