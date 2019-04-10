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إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب مركبة برفحاء

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب مركبة برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 10 أشخاص من الجنسية الباكستانية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت الثلاثاء بلاغاً في تمام الساعة (19:04م) بوجود حادث انقلاب سيارة (غرب مدينة رفحاء 20 كم تقريباً).

وأضاف العنزي، أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز إسعاف رفحاء، والمركوز، والهباس، والعويقيلة، وفرقة إسعافية دعم تابعة لوزارة الصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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