شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الجبرية.. ضبط مواطن يُهرب عمالة في الطريق إلى جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

ضبطت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان مواطناً حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الأفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية.

Advertisements

وكانت دوريات أمن الطرق، قد رصدت، مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين أنه مواطن برفقته 25 وافداً لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.