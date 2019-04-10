انت الان تتابع ارتفاع ضحايا مواجهات وزارة الدفاع السودانية لـ7 قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سقطوا، اليوم الثلاثاء، في المواجهات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت، إلى 7 قتلى. وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت اللجنة إن شخصين قتلا ليرتفع عدد ضحايا اليوم إلى سبعة، مشيرة إلى أنها تعمل على التأكد من هويات الضحايا، علمًا بأن تقارير سابقة أشارت إلى أن بين القتلى عنصران من الجيش. من جانبه، قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، إن "مسلحين ملثمين يشنون هجوما يوميا على المعتصمين مما أدى لمقتل نحو 20 وجرح العشرات".

وتصدت قوات من الجيش السوداني، منذ صباح أمس الإثنين، لمحاولات عدة قادها الأمن لتفريق المحتجين أمام مقر الوزارة، حيث أفاد شهود باندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق الرصاص. (التفاصيل)وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة، المواطنين الذين وصفهم بـ"الثوار" إلى مواصلة اعتصامهم

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