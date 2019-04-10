أسعار المستهلك تنكمش للشهر الثالث في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تواصل انكماش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات للشهر الثالث على التوالي، والثاني في العام الجاري، ما أدى إلى تسجيل تضخم سالب في الدولة خلال شهر فبراير/شباط الماضي؛ حيث وصل إلى -2.53% على أساس سنوي؛ بعد أن سجل -2.39% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع أسعار نفس الشهر من عام 2018.

بحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، فقد بلغ الانكماش في الدولة -0.3% خلال فبرابر/شباط على أساس شهري، مقارنة مع يناير الماضي، فيما وصل الوزن الإجمالي للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 109.28 نقطة، مقارنة مع 109.61 في يناير.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر التضخم؛ بسبب تراجع أسعار منتجات «الأغذية والمشروبات» -1.75% (106.14 نقطة)، وتراجعت أسعار وخدمات النقل -1.28% (104.74 نقطة)، وتراجعت أسعار وخدمات الترويح والثقافة -0.96% (107.17 نقطة)، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز -0.31% (106.7 نقطة)، وأسعار وخدمات المطاعم والفنادق -0.22% (116.93 نقطة)، وأسعار التبغ -0.17% (192.79 نقطة)، وأسعار الملابس والأحذية 0.01% (120.78 نقطة).

بالمقابل، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة 3.3% على أساس شهري أيضاً (120.92 نقطة)، وأسعار التجهيزات والمعدات المنزلية 0.86% (112.48 نقطة)، وخدمات الاتصالات 0.01% (101.83 نقطة)، بينما حافظت أسعار خدمات التعليم والصحة على الاستقرار.

وعلى مستوى إمارات الدولة، انخفضت الأسعار في إمارة أبوظبي وبلغ التضخم -0.16% على أساس شهري في فبراير، مقابل -0.45% في دبي، و-0.35% في الشارقة، و-0.54% في عجمان، وسجلت أم القيوين -0.41%، ورأس الخيمة -0.18%، والفجيرة -0.27%.

وعلى أساس سنوي، قاد التراجع في الأسعار مؤشر خدمات النقل الذي سجل -7.04%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز ب -5.95%، وسجل مؤشر الأغذية والمشروبات -1.92% فيما تم تسجيل تراجع هامشي ب -0.14% في قسم خدمات الصحة، بالمقابل سجل الارتفاع الأكبر قسم الملابس والأحذية عند 9.32% تلاه قسم الترويح والثقافة 3.28%.