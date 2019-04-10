الموروث.. مساحة لقاء مشترك بين الإمارات وكوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مساء أمس الأول، ندوة حوارية تحت عنوان «كوريا والإمارات: الإرث الثقافي وآفاق التلاقي»، في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بأبوظبي.

شهد الندوة هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبارك كانج-هو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وفرانشيسكا منديز إسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

وتأتي الندوة في إطار مبادرة «صون التراث الثقافي» بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والذي اختتم فعاليات دورته السادسة عشرة نهاية مارس/‏ آذار الماضي، حيث كانت جمهورية كوريا الدولة ضيف شرف المهرجان لهذا العام.

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أدار الندوة سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، مع كلمات افتتاحية لبارك كانج-هو، وحميد الحمادي، رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية، ولي جون هو الملحق الثقافي في السفارة الكورية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس: «إنّ مبادرة صون التراث الثقافي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، تترجم رؤيتنا المشتركة في الاحتفاء بالموروث لجعله مساحة لقاء حضاري وحوار ثقافي يعزز الهوية ويعلي قيم التسامح والانفتاح على الآخر».

وقال بارك كانج-هو: «أننا في كل من كوريا والإمارات نتحاور حول التراث الثقافي معاً، وفي هذا الخصوص، أعتقد أن مهرجان أبوظبي 2019 سيكون حجر أساس لعلاقات ثقافية متبادلة وقوية بين بلدينا، وأن هذا الحوار يعد إضافة إلى مشاركة كل من فرقة الباليه الكورية الوطنية، وفرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية في المهرجان، وأنا ممتن لكل شخص ساهم في هذا الإنجاز بمن فيهم الجمهور».

وقال سلطان العميمي، «لقد كان مفاجئاً لي أن اهتمام كوريا بالعالم العربي والإمارات بدأ مبكراً منذ العام 1965 حيث تأسس أول معهد للغة العربية، ونجد هناك الكثير من العادات والثقافات المشتركة في الثيمات المشتركة في الحكايات الشعبية بين البلدين، الخرافات والأساطير والجن والظواهر المحيطة بالإنسان والقيم الإنسانية المشتركة».

بينما طرح حميد الحمادي، وجهة النظر تجاه الإرث الثقافي الكوري بعيون إماراتية، وأهمية استكشاف الملامح الرئيسية للموروث الثقافي الكوري والقيم المشتركة المتشابهة ثقافياً وتراثياً، وتعريف المجتمعات العربية بجماليات الثقافة الكورية.