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د. حسن مدن

في قصيدته «الشهوات»، يُعبّر الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن مجموعة رغبات، والتي على فرط بداهتها و«طبيعيتها» لم تعد متاحة للفلسطينيين، الذين كان قدر أجيال منهم أن تولد لتناضل من أجل استعادة الحق المغتصب، لا من أجل أن تعيش حياتها العادية بكل تفاصيلها.

ومن بين تلك الرغبات التي عبّرت عنها القصيدة: «شهوة لبلاد تطالب أبناءها/ بأقل من الموت جيلاً فجيلاً، وفيها من الوقت وقت نخصصه/ للخطايا الحميمة والغلط الآدمي البسيط/ وزحزحة الافتراض البطولي عنّا قليلا/ فمسكينةٌ أمة حين تحتاج كل البطولات من كل أبنائها/ وتعيش الحياة قتيلاً قتيلاً».

من تلك الرغبات أيضاً، حسب الشاعر «شهوة أن تضايقنا فى المرايا ككل العباد/ التجاعيد حول الجفون»، في إشارة إلى الفتيان والشبان الذين يستشهدون مبكراً وهم في مقتبل الحياة، فما أن تتفتح زهرات أعمارهم حتى يخطفهم الموت، فلا يبلغون كهولتهم أو شيخوختهم، كي تضايقهم في المرايا تجاعيد الوجوه، ككل العباد.

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الروائي الفرنسي جان ماري لوكليزيو المولود في نيس عام 1940، لم يستشهد أو يمت وهو شاب، فقد عاش حياة مكّنته من تطواف الدنيا والتعرف على ثقافات وعوالم مختلفة، لكنه يقول إنه يتجنب المرايا بشكل عام: «لا أحب كثيراً هذا الشيء. إنه يحزنني».

ويذكر كيف أنه، عندما كان شاباً، يخبئ المرآة تحت الأغطية. وهو أمر يبدو لافتاً، فالرجل هنا ليس «ككل العباد» الذين يجدون أنفسهم محمولين تلقائياً على مراقبة أنفسهم في المرايا، وهو أعطى تفسيراً لذلك بتشبيهه تأثير المرآة بتأثير نافذة يستطيع أحد ما أن يراه من خلالها، فكأنه هنا يخشى رؤية ذاته، أو مراقبتها، قائلاً إن المرآة، حين نحدق فيها، أشبه بالصورة الفوتوغرافية، فمن السهل أن تنفذ إلى الوجه في الصورة.

ولعلي ذكرت هنا ذات مرة ما لفتني إليه زميل في سنوات دراستنا الجامعية، من أن الواحد منا حين ينظر في صورة تجمعه مع آخرين؛ فإن أول ما تذهب إليه عيناه هي صورته هو بالذات، قبل أن ينظر إلى بقية وجوه من معه في الصورة.

بدأنا بقصيدة لمريد البرغوثي، فما رأيكم لو ختمنا بقصيدة أخرى له أيضاً تتحدث عن والٍ حذّرته عرّافة من الموت إن هو لم يستشر الرعية في أمور الولاية؟

خوفاً من الموت دعا الوالي وجهاء القوم للمشورة. وحين دخل عليهم وهم ينتظرونه أخرج مرآة من جيبه، وحدّق بإعجاب في صورته. سأل الصورة المشورة، ولما أجابت شكرها، ثم كسرها «مخافة أن يعوّدها على حق الكلام»!.

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