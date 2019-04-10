زكي نسيبة يلتقي وزيري ثقافة المغرب ومونتينغرو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى زكي أنور نسيبة، وزير دولة على هامش أعمال القمة الثقافية في أبوظبي وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج، وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في القطاعات الثقافية وسبل تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الدبلوماسية الثقافية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، واستعرضا المواضيع والقضايا وأهم التحديات التي ستتناولها القمة الثقافية في نسختها الثالثة، والتي تستمر إلى يوم غد. كما التقي زكي أنور نسيبة وزير الثقافة في مونتينغرو «الجبل الأسود» ألكسندر بوغدانوفيتش.

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