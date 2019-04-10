البرلمان الجزائري يُسمّي عبد القادر بن صالح رئيساً انتقالياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر البرلمان الجزائري، أمس الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية؛ إثر اكتمال النصاب القانوني، معلناً رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد، وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيه، ابن صالح، رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً؛ وفقاً للمادة (102) من الدستور، فيما خرجت تظاهرات للشارع؛ احتجاجاً على تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً، وقال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح: «إن الجيش سيبذل قصارى جهده؛ لضمان السلام للشعب الجزائري؛ وذلك مع شروع البلاد في انتقال سياسي».

وقال عبد القادر بن صالح: «نحن أمام واجب وطني لتوفير أنجع الظروف خلال الفترة القصيرة المقبلة»، وأكد أنه يلتزم بواجب وطني؛ لتحمل هذه المسؤولية الثقيلة؛ المتمثلة في قيادة عملية انتقالية، تسمح للشعب الجزائري بممارسة سيادته. وتعهد، ب«إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت»، داعياً إلى «العمل بكل جد وإخلاص»، و«السعي لتطبيق الدستور». وقال: «إننا أمام واجب وطني جماعي يُملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف؛ لإحاطة الفترة القصيرة المقبلة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة؛ عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري، وتقرير مصيره».

وقال، إنه يريد استيفاء الشروط لإقامة انتخابات شفافة وصادقة. وأكد «إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها».

وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية؛ وهي أغلبية النواب المشكلة للبرلمان بغرفتيه، على الرغم من الإقالات، التي تلت حراك الشارع خلال الآونة الأخيرة. وفي المقابل، قاطعت غالبية أحزاب المعارضة هذه الدورة، على غرار حزب «العمال»؛ وحزب «القوى الاشتراكية»؛ وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، ولم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة، التي اكتمل نصابها بشكل قانوني، وعيّنت ابن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات مُنددة ببقاء من يصفونهم بوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية. وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة ب«الحل الدستوري»، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما سمته ب«الباءات الثلاث»؛ وهم: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماماً من المرحلة الانتقالية، واللجوء «إذا لزم الأمر» إلى حل خارج عن الدستور. وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، عبد الوهاب بن زعيم، أنه «لا بد من الالتزام بالحل الدستوري»؛ المتمثل في تنصيب ابن صالح رئيساً مؤقتاً.

واحتشد آلاف الجزائريين، في شوارع العاصمة الجزائرية؛ احتجاجاً على تعيين البرلمان رئيس مجلس الأمة، رئيساً مؤقتاً للبلاد، في وقت حاولت الشرطة فض التظاهرات. وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع عدة من الجزائر، في حين احتشد الآلاف وسط ساحة البريد المركزي؛ حيث أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. بيد أن المتظاهرين، طالبوا بإطاحة الهرم السياسي في البلاد بالكامل، بما في ذلك ابن صالح، الحليف المقرب من بوتفليقة، كما فرقت الشرطة آلاف الطلاب. وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع، التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق تظاهرة طلاب بهذه الطريقة في العاصمة الجزائرية، وإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع، استخدمت الشرطة خراطيم المياه؛ لتفريق الطلاب المتجمعين في ساحة البريد المركزي، مركز كل التظاهرات. (وكالات)