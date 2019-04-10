نمو الإمارات الأعلى بين الاقتصادات النفطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف يونس الخوري وكيل وزارة المالية ل«الخليج»، أن بعثة صندوق النقد الدولي من المقرر أن تصل إلى الدولة مع نهاية الشهر الجاري لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني.

وقال يونس الخوري، إن البعثة ستلتقي مع المعنيين في وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، وجهات اقتصادية أخرى، في إطار المراجعة الدورية للأداء الاقتصادي لعام 2018.

سترفع البعثة تقرير المراجعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤكداً على أهمية التعاون ما بين الإمارات وصندوق النقد الدولي، وحرص الدولة على تعزيز هذا التعاون، مشيراً إلى أن تبادل الآراء والأفكار مع الصندوق مفيد للدولة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، والمضي في مسار التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أداء الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة. وتنظر بعثة صندوق النقد الدولي في أداء الموازنة العامة على مستوى الدولة، وأداء القطاع المصرفي، وأداء الاقتصاد الكلي بشكل عام، وأداء كل من القطاعين العام والخاص، والنفطي وغير النفطي.

وكان صندوق النقد الدولي نصح الإمارات خلال مراجعة الأداء في السنوات الأخيرة بضرورة تنويع الموارد المالية في الموازنة العامة، وتخفيف الدعم الحكومي بهدف التوظيف الأمثل للموارد الحكومية، وخلال عام 2017 شرعت الإمارات قانون سياسة الإجراءات الضربية وتم تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بنسبة تراوحت ما بين 50% و100%، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية 2018 بنسبة 5%. وتدرس الإمارات حالياً توسيع ضريبة السلع الانتقائية، بحيث تطال سلع المشروبات المحلاة، وتدرس وزارة المالية الآثار الاقتصادية والاجتماعية لضريبة الدخل على الشركات، في سياق تعزيز الموارد المالية الحكومية.

ووفقاً لآخر التحديثات في الموازنة العامة على مستوى الدولة التي نشرتها، أمس، وزارة المالية، فقد أظهرت تحسناً أفضل من السابق، وارتفع إجمالي الإيرادات 13.63% عام 2018 إلى 456.6742 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم عام 2017، وارتفعت الإيرادات الضريبية 28.13% إلى 214.2649 مليار درهم، وفي المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة خلال عام 2018 بنسبة 4.54% إلى 423.0587 مليار درهم منها 389.2945 مليار درهم إجمالي الإنفاق الجاري زاد بنسبة 8.25%، فيما تراجع الإنفاق الرأس مالي 25.01% إلى 33.7642 مليار درهم. وحققت الموازنة العامة على مستوى الدولة عام 2018 فائضاً بقيمة 33.6155 مليار درهم.

وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد حقق نمو إجمالي أصوله خلال عام 2018 بنسبة 6.3% وقفز إلى 2878.0 تريليون درهم، وواصل النمو خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي مضيفاً ما قيمة31.5 مليار درهم إلى إجمالي هذه الأصول منذ بداية العام الحالي ليقفز إلى 2909.5 تريليون درهم نهاية فبراير/ شباط الماضي بنمو نسبة 1.1%. وحافظ القطاع المصرفي على مستوى سيولة جيدة، حيث وصلت نسبة السيولة المؤهلة لترتفع إلى إلى 17.1% مع نهاية فبراير الماضي، ووصلت كفاية رأس المال بالنسبة للشقين الأول والثاني إلى 18.2% مع نهاية 2018، والى 16.9% بالنسبة للشق الأول، وهي معدلات تفوق بكثير متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية وفقاً لبازل 3.