مستوطنون يلبون دعوات اقتحام الأقصى واعتقالات بالضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لبّى عشرات المستوطنين، أمس، دعوة جماعات «الهيكل» المزعوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في أرجاء الأقصى، وسط محاولات؛ لإقامة صلوات وشعائر «تلمودية» فيه، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية؛ بعد عملية دهم وتفتيش.

ووجهت دعوة مما يُسمى ب«اتحاد منظمات الهيكل المزعوم» لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع انتخابات «الكنيست». ونشرت جماعات «الهيكل» خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقعها دعوات؛ لتكثيف الاقتحامات؛ حيث اتفق ما يُسمى «اتحاد منظمات الهيكل المزعوم» على جعل يوم انتخابات «الكنيست» يوماً مركزياً؛ لاقتحام الأقصى، وحث أعضاء هذه الجماعات على انتخاب أي حزب من الأحزاب، التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لمصلحة المتطرفين.

إلى ذلك، تعيش 4 عائلات من حي «واد ياصول» ببلدة سلوان، حالة من القلق وعدم الاستقرار؛ بعد قرار المحكمة المركزية؛ القاضي بهدم منازلهم، والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/‏سلوان، أن أهالي حي واد ياصول بالبلدة يحاولون منذ سنوات ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية في المنطقة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض من البلدية، ومؤخراً أصدرت المحكمة المركزية قراراً يقضي بهدم 4 منازل في الحي.

وأصيب العشرات من الطلبة والمعلمين والمواطنين بحالات اختناق؛ عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، في ساحات ومحيط وداخل أسوار مدارس الخليل الأساسية، وطارق بن زياد، والهاجرية الأساسية، وخديجة بنت خويلد الأساسية، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف التلاميذ، وعدم انتظام الدراسة، وإصابة العشرات منهم، ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانياً.

واستولت المقاومة الفلسطينية على طائرة استطلاع مُسيّرة تابعة للاحتلال خلال تحليقها شرقي رفح جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن قوة تابعة ل «حماة الثغور» استولت على الطائرة من طراز «كابتر» خلال تحليقها مقابل البرج الأحمر شرقي رفح جنوبي القطاع؛ بعد إطلاق النار عليها. ونقلت الطائرة إلى مكان مجهول، فيما قامت قوات الاحتلال بإرسال طائرات أخرى للمكان. (وكالات)