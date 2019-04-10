النسخة الأولى من «مهرجان دبي للمفروشات» 18 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي للمهرجانات والتجزئة»، إن قطاع التجزئة والتسوق في دبي سيواصل النمو العام الجاري، مدفوعاً بالفعاليات والمهرجانات التي يطلقها القطاع بصورة مستمرة على مدار العام، فيما تزيد نسبة نمو المبيعات خلال بعض مواسم التسوق في دبي على ال 200%، مقارنة بالمبيعات في الأيام الاعتيادية.

أضاف الخاجة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق «مهرجان دبي للمفروشات»، الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، لأول مرة في الفترة بين 18 إبريل/ نيسان الجاري وحتى 1 مايو/ أيار المقبل: إن دبي تواصل إطلاق المبادرات والأنشطة التي تساهم في منح قطاع التجزئة والتجار والمصممين الفرصة لتقديم تخفيضات وعروض تلبي احتياجات سكان وزوار المدينة في العديد من المواسم، وهو ما يصب في مصلحة نمو القطاع بشكل عام.

وأوضح الخاجة، أن «مهرجان دبي للمفروشات» يشهد في دورته الأولى مشاركة 150 متجراً و40 علامة، تقدم تخفيضات على المفروشات المنزلية تتراوح نسبتها بين 25 إلى 75%،على مختلف التجهيزات والمفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملحقات والزينة، مؤكداً أن الجهات المشاركة ستحمل علامات مميزة، كما ستتم الرقابة على هذه الجهات المشاركة لتقديم عروض وتخفيضات حقيقية وشفافة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لضمان حقوق المستهلك.

وأكد الخاجة عدم وجود تعارض بين «مهرجان دبي للمفروشات» و«مهرجان دبي للتسوق»، حيث الأخير يقدم عروضاً وفعاليات ترفيهية شاملة، أما «مهرجان المفروشات» فيركز على قطاع واحد يتمتع بشعبية كبيرة بين جمهور المتسوقين، ومن سكان وزوار دبي، لكن إجمالاً تصب هذه المهرجانات والفعاليات في مصلحة قطاع التجزئة في دبي شكل عام.

وقال: تفخر دبي باستضافة المهرجانات المهمة التي تجتذب الزوّار من جميع أنحاء العالم، مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي، والآن نفخر بالإعلان عن الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، شهدنا نمواً ملحوظاً في قطاع التجهيزات والمفروشات المنزلية المزدهر في دبي والتي تستقطب شريحة قوية من مبيعات التجزئة في دبي، مثل الأزياء والمجوهرات ومستحضرات الجمال، لذلك نتطلع إلى نجاح هذه الدورة الافتتاحية من المهرجان.

وأكد المشاركون خلال المؤتمر على أن سكان وزوّار دبي سيتمكنون من تسوق المفروشات والأدوات التجهيزات المنزلية، خلال «مهرجان دبي للمفروشات»، لتجهيز أو تجديد منازلهم، مشيرين إلى أن «المهرجان» يرسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجهيزات والمفروشات المنزلية في المنطقة، كما يشمل تقديم عروض ترويجية وأنشطة ترفيهية، إلى جانب فرص الفوز بشقة.

وتكافئ العديد من مراكز التسوق والمتاجر المتسوقين بعروض خاصّة، فيما يقدم المهرجان عروض مفاجآت يوم الجمعة 19 و26 إبريل/ نيسان. وينطلق المهرجان بعرض للألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول مساء الخميس 18 إبريل. وينظّم معهد دبي للتصميم والابتكار معرضاً للمصممين الشباب في مول الإمارات يضم مجموعة من المشاريع الإبداعية لطلابه.