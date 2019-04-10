شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية «صدأ» الإماراتية أفضل عمل في مهرجان شرم الشيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: بكر المحاسنة
حصل فريق مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك عن مسرحية «صدأ» وهي من تأليف أحمد عبد الله راشد، وإخراج إبراهيم القحومي، وتمثيل: أيمن الخديم، وعبد الله علي الخديم، وإشراف عام عبيد اللاغش الضنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.
وتناولت المسرحية قصص أفراد يعبرون عن مكنوناتهم الداخلية والأفكار التي تدور في ذاكرتهم من خلال لجوئهم إلى سكة قطار مهجورة.
وتنافست الإمارات مع العراق وإسبانيا وعمان لتحصل الإمارات على الجائزة الكبرى مناصفة بينها وبين العراق.
وأهدى عبيد اللاغش الضنحاني هذا الانجاز الى القيادة الرشيدة للدولة، مشيدا بدور الممثل الإماراتي كسفير لبلاده في نقل صورة مشرقة للوطن، مشيراً إلى أن المسرح يحمل رسالة حضارية وفكراً تنويرياً يعزز حضور الوطن على الخريطة الثقافية العالمية.
وأكد حمد الظنحاني رئيس لجنة المسرح في الجمعية: إن فوز الإمارات بالجائزة إنجاز جديد للمسرح الإماراتي، الذي يتقدم خطوات نحو الإمام. واشار الى ان فوز المسرحية «صدأ» جاء جهد كبير بذله كادر المسرحية من مؤلف ومخرج وممثلين، واختيارهم لموضوع هام يمس حياة الإنسان والمجتمع، ويغوص في قضاياها بشكل يعكس عناصر ذلك الموروث على حاضر الإنسان ومستقبله.
كانت هذه تفاصيل خبر مسرحية «صدأ» الإماراتية أفضل عمل في مهرجان شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.