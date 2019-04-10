مسرحية «صدأ» الإماراتية أفضل عمل في مهرجان شرم الشيخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: بكر المحاسنة

حصل فريق مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك عن مسرحية «صدأ» وهي من تأليف أحمد عبد الله راشد، وإخراج إبراهيم القحومي، وتمثيل: أيمن الخديم، وعبد الله علي الخديم، وإشراف عام عبيد اللاغش الضنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وتناولت المسرحية قصص أفراد يعبرون عن مكنوناتهم الداخلية والأفكار التي تدور في ذاكرتهم من خلال لجوئهم إلى سكة قطار مهجورة.

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وتنافست الإمارات مع العراق وإسبانيا وعمان لتحصل الإمارات على الجائزة الكبرى مناصفة بينها وبين العراق.

وأهدى عبيد اللاغش الضنحاني هذا الانجاز الى القيادة الرشيدة للدولة، مشيدا بدور الممثل الإماراتي كسفير لبلاده في نقل صورة مشرقة للوطن، مشيراً إلى أن المسرح يحمل رسالة حضارية وفكراً تنويرياً يعزز حضور الوطن على الخريطة الثقافية العالمية.

وأكد حمد الظنحاني رئيس لجنة المسرح في الجمعية: إن فوز الإمارات بالجائزة إنجاز جديد للمسرح الإماراتي، الذي يتقدم خطوات نحو الإمام. واشار الى ان فوز المسرحية «صدأ» جاء جهد كبير بذله كادر المسرحية من مؤلف ومخرج وممثلين، واختيارهم لموضوع هام يمس حياة الإنسان والمجتمع، ويغوص في قضاياها بشكل يعكس عناصر ذلك الموروث على حاضر الإنسان ومستقبله.