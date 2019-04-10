غانتس يدعو نتنياهو إلى احترام رأي الناخب

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موسكو — سبوتنيك. وأكد غانتس على انتصار حزبه "أزرق أبيض" في الانتخابات الإسرائيلية وأنه سيعمل على إقامة أوسع ائتلاف حكومي.

وقال بني غانتس: "هذا يوم تاريخي حيث انتخب اكثر من مليون إسرائيلي حزب (أزرق أبيض) وقد اختارنا شعبنا لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة".

وكان زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، قد أعلن فوز الكتلة اليمينية بقيادة الليكود "بشكل واضح"، وشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم.

وقال نتنياهو: "فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح. أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم. سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا هذه الليلة".

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وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن حزب "أبيض أزرق بقيادة غانتس يحصل على 37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لحرب الليكود وفقا لنتائج العينات الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع و الصناديق وانتهاء التصويت لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 21".

وجاء في بيان اللجنة: "حزب أبيض أزرق بقيادة غانتس يحصل على 37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لحرب الليكود وفقا لنتائج العينات الأولى".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن القائمتين العربيتين تحصدان 12 مقعدا.