أول تعليق من "أنصار الله" على جلسة النواب في حضرموت

القاهرة — سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تغريدة على "تويتر": "أمريكا تسعى لتبرئة ساحتها من جرائم العدوان على اليمن بتحميل السعودية والإمارات المسؤولية الكاملة عنها، وتسعى الأخيرتان لتحميل الخونة والعملاء تلك التبعات، وما الدفع لعقد جلسة باسم النواب إلا لتحقيق ذلك".

KHALED FAZAA

وهدد القيادي الشامي بمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب ممن سيشاركوا في الجلسة، قائلا: "هنا سيدق الخونة مسمار نعشهم الأخير وسيكون الفيصل للشعب حتى فيما يمتلكون".

وكانت وكالة "سبوتنيك" قد علمن أن مجلس النواب اليمني سيعقد خلال الـ48 الساعة المقبلة، بتنسيق ودعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، جلسة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، لاختيار هيئة رئاسة جديدة.

أفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن هناك توافقاً جرى بين أعضاء مجلس النواب على اختيار الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد لتنظيم المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب اليمن، رئيسا للمجلس.

وأضاف أن أعضاء المجلس توافقوا على اختيار محمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.