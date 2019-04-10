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القاهرة — سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تغريدة على "تويتر": "أمريكا تسعى لتبرئة ساحتها من جرائم العدوان على اليمن بتحميل السعودية والإمارات المسؤولية الكاملة عنها، وتسعى الأخيرتان لتحميل الخونة والعملاء تلك التبعات، وما الدفع لعقد جلسة باسم النواب إلا لتحقيق ذلك".
KHALED FAZAA
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد علمن أن مجلس النواب اليمني سيعقد خلال الـ48 الساعة المقبلة، بتنسيق ودعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، جلسة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، لاختيار هيئة رئاسة جديدة.
أفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن هناك توافقاً جرى بين أعضاء مجلس النواب على اختيار الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد لتنظيم المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب اليمن، رئيسا للمجلس.
وأضاف أن أعضاء المجلس توافقوا على اختيار محمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "أنصار الله" على جلسة النواب في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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