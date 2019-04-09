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شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات العرضيات تطيح بـ «مفحط» عرض حياة المارة للخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - العرضيات:
أطاحت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، اليوم الثلاثاء، بمواطن قام بالتفحيط على طريق “نمرة – بلجرشي” بالمحافظة، معرضاً حياته والآخرين للخطر.
ورصد فيديو متداول مواطناً يقود سيارة من نوع “هوندا” من دون لوحات أمامية وخلفية في طريق حيوي، وذي مسار واحد، بـ”نمرة – بلجرشي”، ويمارس التفحيط على الطريق العام ما تسبب في انقلاب السيارة وتعريض حياة المارة للخطر.
وتمكن رجال الأمن بالمحافظة، رغم ندرة المعلومات، من القبض على الشخص والتعرف عليه في وقت وجيز، وجرى تسليمه لمرور ثريبان؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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