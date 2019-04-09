شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاء لافتات بأسماء مساجد تحت «شجرة» في صبيا.. والجهات الأمنية تحقق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
عثر أهالي صبيا على لافتات جديدة الصنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي – شرقي محافظة صبيا، مخبأة تحت شجرة بشكل متعمد.
وتلقت الجهات الأمنية بصبيا بلاغاً بالواقعة وباشرت التحقيق لكشف الملابسات، فيما أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عددٍ من مساجد المنطقة من قبل شركة متخصصة في هذا المجال.
وأكد مسؤولو الفرع أن هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه، ولم يتم تسلمها بصورة رسمية من قبل فرع الوزارة.
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