شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مدني دومة الجندل ينتشل شخصاً سقط في حفرة مليئة بـ«القار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن رجال الدفاع المدني بدومة الجندل من إخراج شخص سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومن السائل «القار»، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالته الصحية جيدة – ولله الحمد-. وأظهر مقطع فيديو متداول سقوط راعي أغنام من الجنسية السوداني في المستنقع الذي تركته إحدى الشركات مكشوفاً وغادرت الموقع، دون تغطية أو تحذير لأهالي المنطقة من خطورته، وتمكن رجال الدفاع المدني من انتشاله بعد 5 ساعات من الجهود المتواصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدني دومة الجندل ينتشل شخصاً سقط في حفرة مليئة بـ«القار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.