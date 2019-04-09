شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر.. أمطار غزيرة وغبار على 7 مناطق حتى مساء الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مستمرة إلى مساء الغد الأربعاء، على حائل، والحدود الشمالية، والجوف.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مستمرة إلى مساء الغد على الرياض، والشرقية، والقصيم، المدينة المنورة، ومرتفعات مكة المكرمة، والباحة، ومنطقة عسير، وجازان، ونجران.
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