- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن رياح قوية تقتلع الخيام وتحطم جدار مبنى في الأفلاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة الأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية، تمثلت في موجة ماطرة مصحوبة برياح شديدة، تسببت في اقتلاع الخيام وتحطيم جدار إحدى البنايات.
وتسببت الرياح الشديدة عصر اليوم في تحطم جدار علوي لأحد المنازل بالبديع “30 كم”، جنوب الأفلاج، واقتلاع الخيام، كما تسببت الرياح المصاحبة للأمطار، مساء اليوم، في تحطم وانقلاب بعض الكرفانات لسكان البادية، غربي المحافظة، واقتلاع بيوت الشعر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 11 منطقة.
وأضافت الأرصاد أن الحالة تشمل مناطق: “تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
كانت هذه تفاصيل خبر رياح قوية تقتلع الخيام وتحطم جدار مبنى في الأفلاج (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.