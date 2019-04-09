الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ترامب "إلى اليسار" وبجواره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض بواشنطن يوم الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.وقال ترامب أيضا، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، للصحفيين إن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إن تقدما كبيرا تحقق مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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