انت الان تتابع النواب الليبي: سنصدر قانونا بإعلان رئيس مؤقت للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجلس بصدد إصدار قانون بإعلان رئيس مؤقت للبلاد، لافتا إلى أنه يوجد إعلان دستوري بالفعل في ليبيا، والذي يعد مصدرا للتشريع، ويحدد المؤسسات وكيفية انتخاب الرئيس والبرلمان، مضيفا: "زيارتي إلى القاهرة كانت بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث تمت مناقشة القضية الليبية، وما تم من إجراءات قانونية للخروج من هذه الأزمة من الناحية الدستورية والقانونية من قبل مجلس النواب"، جاء ذلك في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وتابع صالح: "وجدت اهتماما كبيرا من أبو الغيط، كما أوضحت له وجهة نظري من الناحية التشريعية مما يحدث، وناقشنا ما يتعلق بالملتقي الوطني الليبي المزمع إقامته في مصر الشهر الجاري".وعن لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، قال: "شرحت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما قام به مجلس النواب من إجراءات