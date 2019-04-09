اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن بيني جانتس فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.
وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس، في بيان أوردته "رويترز": "فزنا.. الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها".
ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وكان استطلاعان لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد، وبيّن استطلاع ثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.
أمّا القناة الاسرائيلية "كان"، فقد ذكرت أنّ جانتس حصل على 37 مقعدًا مقابل حصول نتنياهو على 36 مقعدًا.
لكن القناة الإسرائيلية "13" قالت إن حزبي جانتس ونتنياهو حصلا على 36 مقعدًا لكل منهما.
وتبدأ النتائج الأولية غير الرسمية بالظهور في ساعات فجر غدٍ الأربعاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من شهر مايو الجاري.
وشهدت الانتخابات منافسة حادة ما بين أحزاب اليمين من جهة، وأحزاب الوسط واليسار من جهة أخرى، فيما صارعت الأحزاب العربية لرفع نسب التصويت التي أفادت مؤشرات الى أنها كانت منخفضة مقارنة مع انتخابات عام 2015 حينما شارك 63% من المواطنين في الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر جانتس معلنًا فوزه على نتنياهو في انتخابات الكنيست: الجماهير قالت كلمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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