جانتس معلنًا فوزه على نتنياهو في انتخابات الكنيست: الجماهير قالت كلمتها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن بيني جانتس فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.

وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس، في بيان أوردته "رويترز": "فزنا.. الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها".

ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وكان استطلاعان لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد، وبيّن استطلاع ثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.

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وقالت القناة الاسرائيلية "20"، في وقتٍ سابق من اليوم، إنّ جانتس تفوق بحصول حزبه على 37 مقعدًا في الانتخابات، مقابل حصول نتنياهو على 33 مقعدًا من مقاعد الكنيست الـ120.

أمّا القناة الاسرائيلية "كان"، فقد ذكرت أنّ جانتس حصل على 37 مقعدًا مقابل حصول نتنياهو على 36 مقعدًا.

لكن القناة الإسرائيلية "13" قالت إن حزبي جانتس ونتنياهو حصلا على 36 مقعدًا لكل منهما.

وتبدأ النتائج الأولية غير الرسمية بالظهور في ساعات فجر غدٍ الأربعاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من شهر مايو الجاري.

وشهدت الانتخابات منافسة حادة ما بين أحزاب اليمين من جهة، وأحزاب الوسط واليسار من جهة أخرى، فيما صارعت الأحزاب العربية لرفع نسب التصويت التي أفادت مؤشرات الى أنها كانت منخفضة مقارنة مع انتخابات عام 2015 حينما شارك 63% من المواطنين في الانتخابات.

وخاض 41 حزبًا الانتخابات الإسرائيلية العامة اليوم، لكن غالبيتها لن تشق طريقها إلى الكنيست، حيث يفرض قانون الانتخابات على الأحزاب تحدي الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات الناخبين من أجل دخوله.