الشرطة السودانية تلوّح للانضمام إلى صفوف المتظاهرين

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه متظاهرون اعتصامًا لليوم الرابع على التوالي أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتضمَّن بيان للناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أنّه "بعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد، أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة".
ودعت هيئة إدارة الشرطة، المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب.
وأمام مجمع قيادة الجيش المحصن في الخرطوم، يتجمع آلاف المتظاهرين منذ يوم السبت الماضي، داعين المؤسسة العسكرية لدعم مطالبهم باستقالة البشير وتشكيل حكومة انتقالية.
ويعد هذا التجمع هو الأكبر منذ بدأت التظاهرات في ديسمبر الماضي على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي واسع النطاق ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عامًا.
وفي وقت مبكر من اليوم، أطلق عناصر أمن الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لتفريق المتظاهرين.
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