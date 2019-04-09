الشرطة السودانية تلوّح للانضمام إلى صفوف المتظاهرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طلبت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، من قواتها عدم التعرُّض للمواطنين والتجمعات السلمية، ودعت السودانيين إلى التوحد من أجل توافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه متظاهرون اعتصامًا لليوم الرابع على التوالي أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتضمَّن بيان للناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أنّه "بعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد، أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة".

ودعت هيئة إدارة الشرطة، المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب.

Advertisements

وبما يوحي بانضمامها إلى شعار المتظاهرين المطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير، أنهت الشرطة بيانها بالقول: "نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة وأن يجنبنا الفتن ويوحد كلمة أهل السودان إلى رشد وتوافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة واستقرار البلاد".

وأمام مجمع قيادة الجيش المحصن في الخرطوم، يتجمع آلاف المتظاهرين منذ يوم السبت الماضي، داعين المؤسسة العسكرية لدعم مطالبهم باستقالة البشير وتشكيل حكومة انتقالية.

ويعد هذا التجمع هو الأكبر منذ بدأت التظاهرات في ديسمبر الماضي على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي واسع النطاق ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عامًا.

وفي وقت مبكر من اليوم، أطلق عناصر أمن الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لتفريق المتظاهرين.

واعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، في بيان مشترك، أنه آن الأوان للسلطات السودانية لكي تعرض "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية" في مواجهة المظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ أشهر.