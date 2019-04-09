تفوق محدود لتحالف جانتس على نتنياهو في انتخابات الكنيست

وقالت القناة الاسرائيلية "20" إنّ جانتس تفوق بحصول حزبه على 37 مقعدًا في الانتخابات، مقابل حصول نتنياهو على 33 مقعدًا من مقاعد الكنيست الـ120.
أمّا القناة الاسرائيلية "كان"، فقد ذكرت أنّ جانتس حصل على 37 مقعدًا مقابل حصول نتنياهو على 36 مقعدًا.
لكن القناة الإسرائيلية "13" قالت إن حزبي جانتس ونتنياهو حصلا على 36 مقعدًا لكل منهما.
وتبدأ النتائج الأولية غير الرسمية بالظهور في ساعات فجر غدٍ الأربعاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من شهر مايو الجاري.
وشهدت الانتخابات منافسة حادة ما بين أحزاب اليمين من جهة، وأحزاب الوسط واليسار من جهة أخرى، فيما صارعت الأحزاب العربية لرفع نسب التصويت التي أفادت مؤشرات الى أنها كانت منخفضة مقارنة مع انتخابات عام 2015 حينما شارك 63% من المواطنين في الانتخابات.
وخاض 41 حزبًا الانتخابات الإسرائيلية العامة اليوم، لكن غالبيتها لن تشق طريقها إلى الكنيست، حيث يفرض قانون الانتخابات على الأحزاب تحدي الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات الناخبين من أجل دخوله.
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