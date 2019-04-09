إنفوجراف| الرئيس المؤقت للجزائر.. من هو عبد القادر بن صالح؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أصدر البرلمان الجزائري قرارًا بتكليف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة 90 يومًا، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.

وكان المجلس الدستوري قد صدّق على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تقدم بها الأسبوع الماضي تحت ضغط المظاهرات الرافضة لتولية عهدة رئاسية خامسة.

وبحسب وسائل إعلام يوصف بن صالح بأنه سياسي مسلكي (تدرج في المناصب) ورافق النظام الجزائري في مختلف مراحله وساهم ابتعاده عن الأضواء في طول بقائه في أوساط النخبة الحاكمة في الجزائر.

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وتدرج في المناصب من العمل الصحفي في وسائل الإعلام الرسمية إلى العمل الدبلوماسي ثم النيابة في مجلس الأمة ورئاسته لاحقا.

شاهد الإنفوجراف التالي للتعرف على مسيرة الرئيس الجزائري المؤقت حتى وصوله إلى حكم البلاد :