رسالة من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي

اسماء السيد - الرباط: استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء في الرياض، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقالت وكالة الأنباء المغربية ان الرسالة الملكية تهم التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
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