أميركا تمنع 16 سعوديًا من دخول أراضيها

اسماء السيد - أعلنت الخارجية الأميركية منع 16 مواطنًا سعوديًا وأسرهم من دخول أراضي الولايات المتحدة، بعدما اعتبرتهم مطلوبين في قضية مقتل جمال خاشقجي.

"الخليج 365" من الرياض: منعت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين 16 سعوديًا وأسرهم من دخول الولايات المتحدة، بعدما اعتبرتهم مطلوبين للعدالة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في وقت لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواجه انتقادات لاذعة بشأن طريقة تعاملها مع القضية، بعدما شدد ترامب مرارًا على أهمية الرياض كحليف إقليمي مهم للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب ومواجهة مطامع إيران التوسعية.

عدّد بيان الخارجية الأميركية الأفراد الـ16، وقال إنه تم إدراجهم وأفراد عائلاتهم على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بموجب قانون متعلق بالعمليات الخارجية.

ذكر البيان الخارجية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدرج 16 مواطنًا سعوديًا في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الأميركية.

وكانت السعودية بادرت إلى إطلاق تحقيق شامل وموسع في القضية، وأقالت مسؤولين من مناصبهم، وبدأت بمحاكمة 11 مشتبهًا بهم في الجريمة بداية العام الجاري أمام القضاء السعودي. كما أعلنت القيادة السعودية مرارًا أنها ستولي هذه القضية اهتمامها لجلاء الحقيقة، ولينال المجرمون جزاءهم.