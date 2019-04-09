سجادة السلام تزيح سجادة الحرب الأفغانية برعاية إماراتية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ظلت سجادة الحرب الأفغانية الشهيرة يتناقلها العالم أعواماً عديدة، حيث نشأ تقليدها وترويجها كثيراً إبان النزاع العسكري في أفغانستان بما يحكي واقع البلاد آنذاك من خلال رسم المتفجرات والأسلحة والدبابات على السجاد والمفروشات.

حيث أطلقت الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد مبادرة لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني وتمكين المرأة الأفغانية في مجال الأعمال اليدوية.

وبالتزامن مع عام التسامح، أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض معرض عام التسامح تحت عنوان "مشروع سجادة السلام" بالتعاون مع مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد والذي يهدف إلى تمكين المرأة الأفغانية من خلال الأعمال اليدوية لنسج السجاد والمفروشات الأفغانية.

وتأتي سجادة السلام الذي أطلقته المبادرة ضمن مشاريعها لتحل مكان سجادة الحرب الأفغانية التي اشتهرت قبل عدة سنوات.

ويدعو المشروع ناسجات السجاد الأفغانيات إلى رسم رؤيتهن للتسامح والسلام على المنسوجات اليدوية وبيعها في المحافل والمعارض العالمية من خلال نسج رؤيتهن لبلادهن في الوقت الحالي بعد عقود من النزاع والحروب.

وشهد المعرض حضور نخبة من المسؤولين السعوديين والإماراتيين وقيادات ثقافية من البلدين، كما شارك في المعرض السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية.

حيث تضمن المعرض جلسة حوارية جرى خلالها بحث النقاط المشتركة بين دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والبرامج الثقافية لتعزيز الحراك الثقافي وتمكين المبادرات والفعاليات الثقافية من خلال الاقتصاد وقطاعات الأعمال ومناقشة دور التكنولوجيا في دعم البرامج الثقافية.

ووجه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الرياض شكره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على ما يقدمونه في تعزيز الحراك الثقافي ومن ذلك مشاركتهم وحضورهم في مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد الإنسانية الموجهة للشعب الأفغاني، مؤكداً: مما لا شك فيه أن المعرض أثبت اليوم أن الثقافة هي أداة لمد الجسور الأخوية وأداة فعالة في تنمية البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادها.

مضيفاً أن العمل الخيري لا يقتصر على مساعدة الدول النامية إنما يكون أيضاً في الأعمال التنموية مثل مبادرة الشيخة فاطمة والمشروعات التي تأتي ضمن المبادرة.

مضيفاً اليوم أصبح السجاد الواحد المعروض للبيع من خلال المبادرة يساعد ثلاثة آلاف عائلة أفغانية في إيجاد قوتهم وما يعينهم على المعيشة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل في أفغانستان وتمكين المرأة الأفغانية لتسهم في رفع اقتصاد وطنها، مضيفاً بأن هناك عوامل أخرى كثيرة تتطور وتنمو من خلالها الشعوب في البلدان النامية.

ويقول الشيخ شخبوط بمناسبة عام التسامح في الإمارات، نرى بأن الثقافة والتسامح جزء كبير من أدوات السلم والتواصل ومد الجسور بين الشعوب، كما أنهما أداة خير للشعوب تساعد في احترام الاختلافات.

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من جانبه، صرح السفير سيد جلال كريم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية بالرياض لـ ""الخليج 365""، بأن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الاقتصادية في أفغانستان من خلال مشاريعها التنموية مشهود بشكل كبير في الآونة الأخيرة ومن ذلك مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد الذي يهدف إلى تمكين المرأة الأفغانية وتعزيز تواجدها من خلال إبداعاتها في الأعمال اليدوية لحياكة ونسج السجاد الأفغاني الشهير على مستوى العالم، حيث أن المشروع له عوائد تنموية واقتصادية واجتماعية لأفغانستان وخاصة دعم الأسر ذوات الدخل المحدود والترويج للمنتجات الأفغانية اليدوية في السجاد بما يسهم في رفع الاقتصاد الأفغاني.

وموجهاً شكره للسفير الإماراتي والسفارة الإماراتية بالرياض على إقامتهما المعرض برؤية نساء أفغانستان، قائلاً: نوجه شكرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولسفيرها بالرياض الشيخ شخبوط بن نهيان آل وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي الإماراتي بالمملكة العربية السعودية على إقامة المعرض ودعم المنتجات الأفغانية في السجاد والمفروشات وإطلاق مسمى مشروع سجادة السلام على المعرض.

مضيفاً أن إقامة معرض عام التسامح بمشاركة أفغانية على أرض المملكة العربية السعودية يجسد الحراك الثقافي السعودي من خلال التنوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة السعودية في رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة لجعل المملكة نموذجاً في التنوع الثقافي.

مؤكداً بأن أفغانستان تسعى دوماً بالمشاركة في المعرض والاحتفالات التي تقام في دول الخليج العربية لنقل الثقافة الأفغانية إليها والتبحر في الثقافة الخليجية بشكل عام، وفي الثقافتين السعودية والإماراتية بشكل خاص لما تمثلانه من مكانة لدى أفغانستان وشعبها، والاهتمام الذي تحظى به أفغانستان من قادة البلدين الشقيقين.

مؤكداً بأن السجاد الأفغاني يمتاز بكونه أحد أجود أنواع السجاد في العالم وتسويقه في المعارض المحلية والعالمية يسهم في رفع الاقتصاد الأفغاني والترويج للمنتجات الأفغانية وتصديرها إلى العالم، حيث أن أفغانستان تمتاز بتصدير السجاد المحاك بأيادي نسائها اللواتي تعول عليهن الحكومة في أفغانستان كثيراً، وكذلك تصدر الزعفران الأفغاني الشهير وحجر اللازورد الأفغاني الكريم.

كما أفاد رجل الأعمال الأفغاني مايوند جبار خيل الرئيس التنفيذي للمشروع في تصريحه لـ ""الخليج 365"" بأن المبادرة تم إطلاقها عام 2010 لتعزيز تواجد المرأة الأفغانية في كافة المجالات ومن أهمها مجال الأعمال اليدوية، ونظراً لأن غالبية النساء في أفغانستان يبدعن في تصميم المنسوجات اليدوية تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع أحد شركات الاستثمار الأفغانية، حيث وصل عدد المستفيدين من المشروع حتى الآن الى خمسين ألفاً، كما قمنا بتوظيف ما يقارب أربعة آلاف موظف وموظفة تمثل النساء أكثر من 70% من إجمالي العاملين في المشروع.

كما أن هناك عشرين في المئة منهن أرامل ومطلقات، وقمنا بتوظيفهن لمساعدتهن في الاعتماد على أنفسهن وتطوير المواهب التي يمتزن بها في الحياكة والنسج اليدوي.

مضيفاً نخطط من خلال هذه المبادرة بأن نكون الرقم الأول على مستوى العالم ونقل الإبداع الأفغاني الذي ما زال يتمسك بالأعمال اليدوية على الرغم من التطور والتقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

بفضل النساء الأفغانيات والدعم الذي نحظى به من القيادة الإماراتية، استطعنا الحصول على عدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية، مما ساهم في رفع إنتاجاتنا نظير الإقبال والاهتمام اللذين حظينا بهما في عدد من الدول.

مؤكداً بأن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول إلى أكبر الشركات والمشروعات العالمية في السجاد والمفروشات والذي بكل تأكيد يعود بالفائدة على نساء أفغانستان، وكذلك التسويق للسلام والتسامح اللذين تقودهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المرأة الأفغانية في كافة المجالات لتسهم في اقتصاد بلدها.

